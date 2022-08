Veröffentlicht am 20. August 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Der beliebte Schnupperworkshop „Linedance“ wird erneut im Haus Felsenkeller stattfinden

Linedance ist eine choreographierte Form des Gruppentanzens, bei der einzelne Tänzer, unabhängig vom Geschlecht, in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen. Die Tänze sind dabei immer passend zur Musik choreographiert. Meist wird dafür Country- oder Popmusik verwendet, aber es ist auch fast jedes andere musikalische Genre denk- und machbar. Der langjährige Linedance Trainer und Workshopleiter Ronald Ernst wird zu diesem Workshop-Termin eine Vielzahl unterschiedlicher Musik und passender Choreographien mitbringen und geht auch gerne auf die Wünsche der Teilnehmenden ein. Wer also Spaß an der Bewegung und Freude am Tanzen hat, ist hier genau richtig.

Aufgrund der hohen Nachfrage bietet der Felsenkeller gleich an zwei Terminen und Orten die Möglichkeit, mitzumachen. Alle Interessenten sind am 11. September, 13:00 bis 16:00 Uhr, in den Felsenkeller und im kabelmetal in Schladern eingeladen. Die Gebühr beträgt je 15 Euro.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.