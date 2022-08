Veröffentlicht am 18. August 2022 von wwa

BENDORF – Diebstahl einer Geldbörse in Bendorf/Rhein

Montagnachmittag, 15. August 2022, gegen 16:15 Uhr, kam es in einem Discounter am Alter Weg in Bendorf/Rhein zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Eine Kundin hielt sich im Kassenbereich auf und räumte ihre Ware in eine Tasche ein, die Geldbörse wurde kurz an der Kasse (Kassenband) abgelegt und durch eine unbekannte Person entwendet. In der Geldbörse befanden sich 30 Euro Bargeld und diverse Ausweispapiere und Scheckkarten. Durch die Wiederbeschaffung von neuen Ausweispapieren entsteht der Geschädigten ein weitaus höherer Schaden. Die Polizeiinspektion Bendorf bittet um Zeugenhinweise in der Sache. Quelle: Polizei