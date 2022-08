Veröffentlicht am 18. August 2022 von wwa

NEUWIED – Auffinden einer Marihuanaplantage bei Haftbefehlvollstreckung in Neuwied

Im Rahmen einer Haftbefehlsvollstreckung wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde am Mittwoch, 17. August 2022 die Wohnung des zu Verhaftenden betreten. Hier konnte sowohl er als auch zwei Growzelte, in denen insgesamt acht Marihuanapflanzen wuchsen, sowie kleine Mengen Marihuana festgestellt werden. Der 41jährige Mann wurde im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in die JVA gebracht. Quelle: Polizei