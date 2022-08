Veröffentlicht am 18. August 2022 von wwa

VETTELSCHOSS – Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfall in Vettelschoß

Mittwochabend, 17. August 2022, um 22:45 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Linz durch mehrere Anwohner die Meldung über einen Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Ortslage Vettelschoß. Ein 58-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr zuvor die Michaelstraße/ K19 in Vettelschoß in Richtung Willscheid. In Höhe einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 34-jährigen Verkehrsteilnehmers. Der Unfallverursacher ist derzeit ohne festen Wohnsitz und leidet an diversen Vorerkrankungen. Weiterhin fiel das Fahrzeug bereits in der vergangenen Woche aufgrund unsicherer Fahrweise auf. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr eröffnet. Ihm wurde im Krankenhaus in Linz eine Blutprobe zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit entnommen. Seine Fahrerlaubnis wurde vorläufig entzogen. Die beiden Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beträgt nach Schätzung der Polizei 15.000 Euro. Quelle: Polizei