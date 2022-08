Veröffentlicht am 18. August 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Verdächtige Person am Marktplatz in Linz am Rhein

Dienstagmittag, 16. August 2022, wurde ein 80-jähriger Mann aus Linz auf dem Marktplatz von einem Mann aus einem Pkw heraus angesprochen, ob er Interesse habe etwas zu kaufen. Er führe verschiedene Gegenstände im Kofferraum mit, die er preiswert abgeben könne. Nachdem der Linzer Interesse zeigte, bat der Verkäufer um Bekanntgabe der Kreditkartendaten. Als der 80-jährige die Angaben verweigerte, fuhr der Mann davon. Es handelte sich um einen Audi aus der Stadt Köln, eine Personenbeschreibung des Mannes liegt vor. Der war in der Vergangenheit bereits häufiger im Raum Linz durch gleichgelagerte Sachverhalte aufgefallen. Die Polizei Linz warnt ausdrücklich vor entsprechenden Käufen. Quelle: Polizei