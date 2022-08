Veröffentlicht am 17. August 2022 von wwa

BERLIN – REGION – Förderkonzept für Hoch- und Höchstbegabte – Vorstellungsveranstaltung am 21. September 2022 in Königswinter

„Zahlreiche höchstbegabte ‚Wunderkinder‘ erbringen nicht die Lebensleistung, die sie erbringen können. Sie werden im Bildungssystem, das auf skalierbare Standardisierung von Bildungsabschlüssen normiert ist, ausgebremst, krank gemacht, in Not gebracht“, erklärt die in Windhagen wohnende Leiterin des Kinder-College Koblenz e.V., Helga Thieroff.

Das Kinder-College e.V. Koblenz ist ein vom Land Rheinland-Pfalz gefördertes gemeinnütziges Institut der außerschulischen Begabtenförderung. Mehr als 800 hoch- und Höchstbegabte Kinder sowie Jugendliche im Alter zwischen drei und 16 Jahren aus den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen nehmen pro Semester an den über 90 angebotenen Kursen teil. Damit ist das Kinder-College bundesweit die größte Institution dieser Art.

Im Juli fand eine wissenschaftliche Tagung unter Beteiligung von Expertinnen und Experten aus den drei genannten Bundesländern statt, bei der ein umfassendes Bildungskonzept für Hoch- und Höchstbegabte entwickelt wurde. „Wunderkinder brauchen eine besondere pädagogische und psychologische Begleitung im Kindes- und Jugendalter. Denn es besteht bei diesen jungen Menschen, die für die Zukunftssicherung des Standortes Deutschland immens wichtig sind, ein enormer Leistungsdruck“, so Thieroff.

Schließlich dürfe die Lebensleistung der „Wunderkinder“ nicht vom durchsetzungsfähigen Temperament oder glücklichen Umständen abhängen. Auch für diese Randgruppe im Bildungswesen sei Inklusion eine gesellschaftliche Aufgabe. „Wir stellen uns dieser Herausforderung, indem wir außerordentlich begabte Kinder und Jugendliche systematisch ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten gemäß fördern“, konstatiert die College-Leiterin.

Demzufolge findet unter dem Motto „Rettung des Wunderkindes – Chancen für Deutschland“, am Mittwoch, 21. September 2022, ab 11 Uhr, im Steigenberger Grandhotel & Spa Petersberg in Königswinter die offizielle Vorstellung des umfassend konzipierten Bildungskonzeptes statt. „Es gilt Stärken zu stärken und Schwächen zu schwächen. Darauf ist eben auch unsere Konzeptvorstellung ausgerichtet, zu deren Programm höchstbegabte Kinder beitragen“, bekundet Helga Thieroff.