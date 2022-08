Veröffentlicht am 19. August 2022 von wwa

KIRCHEN – Tagesausflug des Seniorenbeirates nach Altena – Anmeldungen ab dem 22. August möglich

Wie bereits angekündigt, findet für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger der Verbandsgemeinde Kirchen am Dienstag, den 13. September 2022 und noch einmal am Donnerstag, den 15. September 2022 unter dem Motto „Ritter, Schmiede, Wandersleut“ der diesjährige seniorengerechte Ausflug statt. Ziel an beiden Tagen ist die 900 Jahre alte Höhenburg Altena im Märkischen Kreis. Interessante Führungen sowie der Aufenthalt im Burgrestaurant und im malerischen Burginnenhof gehören zum Programm. Die Fußgängerzone in Altena und die schöne Uferpromenade an der Lenne können selbstverständlich auch erkundet werden.

Um 17.30 Uhr ist die Weiterfahrt nach Lüdenscheid geplant, um dort beim vorbestellten Abendessen mit anschließendem kleinem Unterhaltungsprogramm mit Verlosung den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen. Die Ankunft in Kirchen wird gegen 21.30 Uhr sein. Der Preis für die Tagesfahrt beträgt (ohne Verpflegung) nur 5,00 € pro Person und wird auf der Hinfahrt eingesammelt. An beiden Tagen werden jeweils 2 Busse zum Einsatz kommen.

Die Abfahrtszeiten sind wie folgt vorgesehen und gelten sowohl für die Fahrt am Dienstag, den 13. September als auch für Donnerstag, den 15. September 2022: Bus 1: 08.30 Uhr Niederschelderhütte Bahnhof, 08.35 Uhr Mudersbach Ortsmitte Höhe Bäckerei Hesse, 08.45 Uhr Brachbach Volksbank, 08.55 Uhr Freusburg Ev. Gemeindehaus, 09.00 Uhr Offhausen Dorfplatz, 09.05 Uhr Bushaltestelle Druidenschlösschen, 09.10 Uhr Bushaltestelle Kirmesfeldstraße, 09.15 Uhr Kirchen Austraße (Ev. Altenzentrum)

Bus 2: 08.25 Uhr Friesenhagen, Bushaltestelle Festplatz, 08.35 Uhr Bushaltestelle Harbach Ort (Fahrtrichtung Niederfischbach), 08.45 Uhr Niederfischbach Marktplatz, 08.50 Uhr Niederfischbach Bahnhof, 08.55 Uhr Niederfischbach, ehemalige Grundschule, 09.05 Uhr Bushaltestelle Hüttenschenke Wehbach, 09.15 Uhr Bushaltestelle Langs Eck, 09.20 Uhr Kirchen Austraße (Ev. Altenzentrum)

Gegen 09.30 Uhr werden die beiden Busse vom Ev. Altenzentrum in der Kirchener Austraße gemeinsam bei hoffentlich bestem Wetter in Richtung Altena starten. Die Zahl der Teilnehmer ist für beide Tage jeweils auf maximal 90 Personen begrenzt, wobei eine Berücksichtigung in der Reihenfolge der Anmeldung erfolgen wird. Eine nachträgliche Ummeldung ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

Namentliche Anmeldungen können ab 22. August 2022 bis spätestens 30. August 2022 telefonisch über Florian Grundmeier (Tel.: 02741/688-879) oder per E-Mail an seniorenbeirat@kirchen-sieg.de erfolgen.

Foto: Zur Burg Altena geht der diesjährige Tagesausflug des Seniorenbeirats der VG Kirchen (Foto: Seniorenbeirat)