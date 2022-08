Veröffentlicht am 16. August 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Einbruchsdiebstahl in Gaststätte in Altenkirchen

In der Zeit zwischen Montag und Dienstag, 15 und 16. August 2022, zwischen 19.00 und 05.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Restaurant in Altenkirchen, in der Bahnhofstraße, ein. Es wurde Unterhaltungselektronik und Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei