BEROD bei WALLMEROD – Verkehrsunfall in Berod bei Wallmerod – eine Person schwer verletzt

Montagnachmittag, 15. August 2022, um circa 16:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in 56414 Berod bei Wallmerod, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die Hauptstraße in Berod bei Wallmerod aus Fahrtrichtung Meudt kommend in Fahrtrichtung Wallmerod und beabsichtigte, nach links in die Neue Straße abzubiegen. Sie missachtete aber den Vorrang eines im Gegenverkehr befindlichen Motorradfahrers und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde zudem die Freiwillige Feuerwehr Wallmerod alarmiert. Quelle: Polizei