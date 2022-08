Veröffentlicht am 16. August 2022 von wwa

OBERHONNEFELD-GIEREND – Der Countdown für die Westerwälder Holztage am 10. und 11. September 2022 läuft! Umweltministerin und Landräte eröffnen Leistungsschau – Das große Event für die ganze Familie

Am 10. und 11. September veranstalten die drei Landkreise Neuwied, Altenkirchen und Westerwaldkreis im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder!“ auf dem Firmengelände der Holzwerke van Roje in Oberhonnefeld-Gierend die Westerwälder Holztage. An diesen Tagen geht es rund um das Thema Holz. Präsentiert wird alles, was die starke Holzbranche hier im Westerwald ausmacht. Das ist viel mehr, als man denkt. Mit über 90 Ausstellern, Attraktionen, Vorträgen und Führungen zeigt das große Event seinen Besuchern, wie vielfältig die Nutzung des heimischen Rohstoffs Holz ist.

Am Samstag, den 10. September und Sonntag, den 11. September finden die Publikumstage statt und die Firma van Roje öffnet ihre Tore. Die Veranstalter freuen sich auf viele Besucher aus der Bevölkerung. Der Eintritt ist frei. Die Eröffnung der Westerwälder Holztage erfolgt am Samstag um 10.30 Uhr durch die drei Landräte Achim Hallerbach (Kreis Neuwied), Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis) gemeinsam mit der Staatsministerin Katrin Eder, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz. Die Moderation übernimmt Reiner Meutsch. Über 90 Stände und ein großartiges Rahmenprogramm bieten am Wochenende viel Spaß und Abwechslung für Groß und Klein. Starten werden die Holztage am Freitag, den 09. September mit einem Fachbesuchertag u.a. für Architekten, Ingenieure und Studenten.

Viele spannende Highlights erwarteten die Besucher, z.B.:

Führungen durch das neue Brettsperrholzwerk von van Roje.

Anmeldung unter: www.westerwald-holztage.de/werksfuehrung-bsp

Seilkran und mobiler Großhacker mit Live-Vorführungen

Mobiles Sägewerk in Aktion

Historische Bearbeitungsmaschinen

Ausbildungsbereich

Spannendes Kinder-Abenteuerprogramm

Westerwälder Spezialitäten

Auch die große Aktionsfläche wird mit historischen Bearbeitungsmaschinen und großen Forstmaschinen viel Abwechslung bieten. Auch die Kleinsten unter den Besuchern dürfen gespannt sein, denn im „Eichhörnchenkobel“ warten u.a. mit Holzwerkstatt, Waldschule, Kistenklettern und Kinderschminken viele Abenteuer auf sie.

Interessant für alle Jugendlichen ist der Ausbildungsbereich. Mit der Zimmerer-Innung Rhein-Westerwald erlebt man den „Holzbau gestern & heute“ und die Auszubildenden erbauen live eine Fachwerk-Schutzhütte. Mit dem Ausbildungsmobil der Säge- und Holzindustrie in Kooperation mit den Holzwerken van Roje erhalten Interessierte einen Blick auf die Arbeit in der Holzindustrie. Virtuelle-Videos und ein Sägewerks-Simulator machen den Timber-Trainer zu einem interaktiven Erlebnis der besonderen Art. Im Ausbildungscorner mit den Landesforsten Rheinland-Pfalz und der Agentur für Arbeit kann man über einen Monitor oder anhand von spannendem Informationsmaterial genau sehen, welcher Betrieb welche Ausbildungsberufe anbietet. Beratend stehen hier die Berufsberater/innen und der Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit zur Seite.

An beiden Besuchertagen bietet der Gastronomiebereich leckere Spezialitäten aus dem Westerwald, viele Getränkeangebote und weitere Unterhaltung wie Darbietungen der örtlichen Vereine. Großflächige Parkmöglichkeiten sorgen für eine stressfreie Anfahrt und kostenlose Shuttlebusse bringen an beiden Tagen von den ausgeschilderten Parkflächen die Besucher direkt zum Veranstaltungsort. Aktuelle Informationen unter: www.westerwald-holztage.de

Foto: Planungen für die Westerwälder Holztagen 2020 sind abgeschlossen (v.l.):

Peter Menges Obermeister der Zimmererinnung, Rhein Westerwald,

Florian Horster, Holzbau-Cluster Landesforsten Rheinland-Pfalz,

Thomas Braasch, Beigeordneter Ortsgemeinde Oberhonnefeld-Gierend,

Stefan Roos, Referatsleitung Ordnung, Verkehr und Rechtsangelegenheiten, Kreis Neuwied,

Sandra Köster, Wir Westerwälder, Dierdorf,

Christian Schmidt, Fachbereichsleiter Bürgerdienste VG Rengsdorf-Waldbreitbach,

Landrat Achim Hallerbach, Kreis Neuwied,

Achim Braasch, Ortsbürgermeister Oberraden,

Harald Schmillen, Geschäftsführer Wirtschaftsförderung Kreis Neuwied,

Johannes Kern, stellvertretender Obermeister der Zimmerer-Innung,

Fides Otens, Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen,

Mona Müller, Head Marketing, Raubach,

Beate Bolling, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Westerwaldkreis,

Holger Kurz, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Kreis Neuwied.