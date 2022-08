Veröffentlicht am 15. August 2022 von wwa

WISSEN – STREITHOLZ – Waldbrand in Streitholz am Hochälter

Am Montagnachmittag, 15. August 2022, Waldbrand auf ein Neues für die Freiwillige Feuerwehr Wissen. Diesmal hatte ein Waldstück unmittelbar neben dem Hochbehälter bei Streitholz auf dem Alserberg Feuer gefangen. Betroffen waren rund 2.000 Quadratmeter. Das Ablöschen ging mit der gewohnten Routine vonstatten. Zuletzt suchte man den Waldboden mit einer Wärmebildkamera nach versteckten Glutnester ab. Im Einsatz waren 50 Kräfte aus Wissen, Schönstein und Hamm unter der Leitung des stellvertretenden Wehrführers Andreas Mai. Dazu Mitarbeiter der Stadtwerke und die Polizei. Anfangs hatte es ein Missverständnis gegeben. Bemerkt worden war der Rauch von Forst aus. Streitholz und Mittelhof liegen etwa in einer Blicklinie, was zu dem Irrtum führte auch dort sei ein Feuer ausgebrochen. Schnell war jedoch klar, dass nur Streitholz betroffen war. (bt) Fotos: Bernhard Theis