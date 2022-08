Veröffentlicht am 15. August 2022 von wwa

HACHENBURG – Trunkenheitsfahrten im Dienstgebiet der Polizei Hachenburg

Samstagnachmittag, 13. August 2022, gegen 17:45 Uhr wurde der Fahrzeugführer eines Traktorgespanns einer Verkehrskontrolle in der Ortslage Astert unterzogen. Hierbei konnten bei dem Fahrzeugführer ein nicht unerheblicher Atemalkoholwert festgestellt werden. Dieses hatte neben der Untersagung der Weiterfahrt die Einleitung eines Bußgeldverfahrens zur Folge.

Etwas später am selben Tag, gegen 22:10 Uhr, wurde der Dienststelle ein in Schlangenlinien fahrender PKW auf der B 414 mitgeteilt. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle in der Ortslage Hachenburg wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss jenseits der zwei Promille Grenze stand. Es erfolgte neben einer Blutprobenentnahme auf der Dienststelle die Sicherstellung des Führerscheins. Dem Fahrzeugführer erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Quelle: Polizei