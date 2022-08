Veröffentlicht am 15. August 2022 von wwa

URBACH – Wohnwagen brennt in Urbach völlig aus

Am frühen Montagmorgen, dem 15. August 2022 war um 4.14 Uhr die Nacht für die Feuerwehrleute aus Dernbach und Puderbach zu Ende. Die Leitstelle Montabaur meldete einen brennenden Wohnwagen in der Puderbacher Straße in Urbach.

Ein Paar aus dem Kreis Siegburg war mit seinem Wohnwagen in Urbach Richtung Puderbach unterwegs, als der Mann Rauchentwicklung an seinem Wohnwagen im Rückspiegel bemerkte. Geistesgegenwärtig koppelte er das Zugfahrzeug ab und brachte es in Sicherheit, während die Frau die Feuerwehr alarmierte. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand der Wohnwagen bereits in hellen Flammen.

Durch die ausgestrahlte Hitze geriet die Vegetation neben der Straße ebenfalls in Brand. An dem Haus, vor dem der Wohnwagen auf der Straße brannte, sind einige Fensterscheiben durch die Hitze gesprungen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Haus wurde durch den schnellen Einsatz der Feuerwehrkräfte verhindert. Der Wohnwagen war nicht mehr zu retten, der brannte völlig aus. Die Gasflaschen konnten weitgehend gekühlt werden und das Gas entwich zum Teil über die Sicherheitsventile.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und wird die Ursache des Brandes an dem Wohnwagen feststellen. Während der Löscharbeiten musste die Puderbacher Straße gesperrt werden. Nach Beendigung der Arbeiten konnte die Fahrbahn aus Richtung Puderbach wieder freigegeben werden. Die Richtungsfahrbahn nach Puderbach blieb weiterhin gesperrt, bis die Brandermittlungen abgeschlossen waren. Trotz eindeutiger Absperrung durch Streifenwagen und Feuerwehrfahrzeuge, wollten einige Autofahrer die Einsatzstelle passieren.

Die Feuerwehren Dernbach und Puderbach waren mit 33 Kräften im Einsatz. Das DRK war vor Ort, brauchte aber zum Glück nicht aktiv zu werden. Die Polizei Straßenhaus war mit zwei Kräften am Brandort. Die Kriminalpolizei kam später hinzu, um die genaue Ursache der Brandentstehung des Brandes zu ermitteln und die Schäden zu dokumentieren. Fotos: Feuerwehr VG Puderbach