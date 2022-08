Diverse Einsätze, vorrangig Wald- und Flächenbrände, in der VG Betzdorf-Gebhardshain

Veröffentlicht am 15. August 2022 von wwa

REGION – BETZDORF – Diverse Einsätze, vorrangig Wald- und Flächenbrände, führten auch in der VG Betzdorf-Gebhardshain zu einem unruhigen Wochenende.

Zu einer Vielzahl von Einsätzen wurde die Feuerwehr Betzdorf in den letzten Tagen im Rahmen der Löschwassertransport-Komponente des Kreises Altenkirchen gerufen. Das Großtanklöschfahrzeug der Wehr liefert bei den derzeitigen Einsatzlagen an den meist schwer zugänglichen Stellen oftmals nicht wegzudenkende Unterstützung. Dies geschieht im Verbund „Nord“ mit Tanklöschfahrzeugen aus Kirchen und Wissen.

Am Sonntagnachmittag kam es in Betzdorf zu einem Waldbrand im Bereich Kettelerstrasse am sogenannten „Kapellchen“. Der Brand von circa 800 Quadratmetern Waldboden und Geäst machte den Einsatz der Feuerwehren aus Betzdorf, Alsdorf, Dauersberg, Rosenheim (mit der Drohne), Steinebach, Scheuerfeld, Wallmenroth und des Tanklöschfahrzeuges aus Kirchen erforderlich. Wichtige Unterstützung beim Wassertransport erhielten die Wehren um Einsatzleiter Niclas Brato hier auch erneut durch heimische Landwirte mit Fassanhängern.

Noch während der Aufräumarbeiten dieses Einsatzes kam es kurz hintereinander zu zwei weiteren Alarmen. In der Betzdorfer Siegstraße brannte es in einem Trafohaus. Diesem Einsatz nahmen sich die Löschzüge Betzdorf und Alsdorf an, während die Einheiten Rosenheim und Steinebach, unterstützt von einem Tanklöschfahrzeug aus Hachenburg, einen Flächenbrand zwischen Rosenheim und Malberg bekämpften.

Am Sonntagabend wurden die Angehörigen der Betzdorfer Feuerwehr dann noch zu einer Rauchentwicklung in einem Keller alarmiert. Dort war ein bereits gelöschter Kleinbrand Grund der Alarmierung. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle und lüftete die Räumlichkeiten, so dass das Gebäude anschließend wieder gefahrlos betreten werden konnte.

Auch der Montag startete bereits mit Einsätzen für die VG-Feuerwehr. Der Löschzug Steinebach musste gegen 03:45 Uhr zu einem Einsatz „Brandgeruch im Freien“ nach Elben ausrücken. Durch die frühzeitige Wahrnehmung und umgehende Meldung einer Anwohnerin konnte ein sich entwickelnder Böschungsbrand zeitnah gelöscht werden. Auch dort unterstützte wieder die vorsorglich hinzugezogene Drohne mit der Wärmebildkamera aus Rosenheim bei der Erkundung.

Noch währenddessen kam es zur Alarmierung für die Einheit Kausen um den Brand einer Feuertonne (!) am Ortsrand von Molzhain abzulöschen. Auch der Löschzug Elkenroth wurde noch während der anderen laufenden Einsätze alarmiert. In Fahrtrichtung Dickendorf musste ein kleinerer Flächenbrand gelöscht werden.

Bei den größeren Einsätzen erhielten die Wehren auch wieder die gewohnte Unterstützung durch die DRK Ortsvereine aus Betzdorf und Elkenroth. Hierdurch wird der Eigenschutz der Feuerwehrangehörigen sichergestellt. (mab) Fotos: VG-Feuerwehr Betzdorf-Gebhardshain