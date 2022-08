Veröffentlicht am 14. August 2022 von wwa

PRACHT – Wiesenbrand in Pracht – Freiwillige Feuerwehr Hamm in Pracht im Einsatz

Am Samstag, 13. August 2022, wurde die freiwillige Feuerwehr aus Hamm in den frühen Abendstunden allarmiert. Aufmerksame Anwohner aus der Pferdegasse in Wickhausen hatten Rauchentwicklungen hinter der Bahnlinie gemeldet. Schnell war die Feuerwehr vor Ort und konnte die brennende Wiese löschen. Auf einer Fläche von circa 2.500 Quadratmetern ist die Wiese zwischen Wickhausen und Niederhausen am Spurbahnweg abgebrannt. Im Einsatz waren neben der freiwilligen Feuerwehr Hamm auch die Kollegen aus Altenkirchen. Insgesamt waren acht Fahrzeuge und 44 Personen im Einsatz. Zur Sicherung der Einsatzkräfte waren zwei Personen des DRK- Ortsvereins Hamm vor Ort. Die Ursache und die Entstehung des Wiesenbrandes konnte nicht festgestellt werden. Der Eigentümer / Pächter des Wiesengrundstückes wurde von der Feuerwehr über den Brandschaden informiert. (udse) Fotos: OG Pracht