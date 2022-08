Veröffentlicht am 14. August 2022 von wwa

OBERIRSEN – MARENBACH – Majestäten des Schützenvereines „Im Grunde“ Marenbach gekrönt

Es war schon sehr warm als im Rahmen des Marenbacher Schützenfestes am Samstagabend die Krönungen der neuen Majestäten anstanden. Die besondere Situation der Festgestaltung nach über zwei Jahren Schützenfestpause dank Corona ließ die Gestaltung des Festes auch in Marenbach eine neue Variante an den Start. Die Maulsbacher hatten sich noch an die alte Festzeltsituation gehalten, die Michelbacher feierten ihr Fest im Schützenhaus ebenso wie die Orfgener und die Leuzbach hatten das Zeltgeschehen auch geschmälert. So hielten es auch die Marenbacher. Das Zelt gestaltete sich ohne Seitenwände, die Bühne fand im Freien ihren Platz. Ein Dudelsackduo leitete den Krönungsabend ein. Fahnenabteilung und Schützen zogen auf, Postierten sich auf der Tanzfläche, um unter Beifall die Majestäten und ihre Thronpaare zu begrüßen. In gewohnt feierlicher Art nahm der Vorstand, Vorsitzender Michael Gansauer und sein Stellvertreter Stefan Porath, die Verabschiedung der alten Majestäten vor, dankte ihnen für die lange Regentschaftszeit und dekorierten sie mit den Erinnerungsorden. Dies waren König Boris und Königin Mandy Masuch, Kaiser Kurt Werner Schneider, Kronprinz Julian Schäfer und Schülerprinzessin Milena Roezel. Die Insignien, Königskette und Krone, Kaiserkette und Kronprinzenkette erhielten im Anschluss Königin Katharina Eschemann, an Ihrer Seite Prinzgemahl Julian Eschemann, Kaiserin Cornelia Schumacher, und Kronprinz Leonhard Theis.

Die Gastvereine hatte unter dem Zeltdach ihren Platz gefunden und mit Applaus die Krönungszeremonie begleitet. Als Gastvereine begrüßte man die Schützengesellschaft Altenkirchen, den Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen, die Schützenvereine Maulsbach und „Adler“ Michelbach 1958, den KKSV Döttesfeld und den KKSV Orfgen. Fotos: Renate Wachow