Veröffentlicht am 14. August 2022 von wwa

KIRCHEN – Gäste erkundeten neuen Burgenwanderweg in Kirchen – Michaela Stötzel führt als Burgfrau verkleidet die ersten Wanderer über die Alexanderhöhe, Niederasdorf und Brühlkopf zur Freusburg

Pünktlich um 9 Uhr wurde am Samstag am Bahnhof in Kirchen symbolisch das Markierungsband des Deutschen Volkssportverbandes zur offiziellen Freigabe des frisch markierten Burgen-Rundwanderweges durchschnitten, ehe sich anschließend 45 Wanderer und fünf Hunde in Begleitung von Michaela Stötzel, Kamil Holys und Nicole Reifenrath von den Wanderfreunden „Siegperle“ zu einer Erstbegehung in Bewegung setzten.

Die neue Burgenschleife mit Start und Ziel im Cafe Schneiders Bäckerei, hier gibt es ab sofort Startkarten, Streckenpläne und Wertungsstempel, ist 15 Kilometer lang und stellt eine Ergänzung des bereits bestehenden Wanderangebotes mit Mühlen-, Ottoturm- und Druidensteinwanderweg dar. Der Rundweg ist als mittelschwer angegeben und überwindet 344 Höhenmeter. Der höchste Punkt liegt auf der Hub in Freusburg mit 356 m. Panoramaaussichten, schmale Pfade und Naturwege sowie Sehenswürdigkeiten bietet die Strecke satt. So stellen die Alexanderhöhe (268 m), das Friedenskreuz in Wehbach (249 m), der Brühlkopf (347 m) mit anschließendem Panoramaweg, die Freusburg (295 m) sowie die Freusburgermühle die wichtigsten Stationen dar.

An der Freusburg begrüßte zuletzt Jugendherbergsleiter Jürgen Hof die Wandergruppe. Nach einer ausgiebigen Rast stellten die restlichen fünf Kilometer, trotz der hohen Temperaturen bei Spitzenwerten von 36 Grad, die Wanderer vor keine große Herausforderung mehr. Alle Berge waren nunmehr bezwungen, sodass man die Runde zurück bis zum Bahnhof locker ausklingen lassen konnte. Das dortige gastronomische Angebot verhalf zu einem Abschluss mit kühlen Getränken, Eis und leckeren Speisen.

Tourismusmanager Sven Wolff weist darauf hin, dass eine neu erschienene Faltkarte zu den Rundwanderwegen in Kirchen „Auf den Pfaden der alten Druiden“, darunter auch der neue Burgenwanderweg, kostenlos über die Tourismusseiten unter www.druiden-hexen-siegerland.de angefordert werden kann. Zudem sei aktuell für den Burgenwanderweg noch eine wegweisende Beschilderung mit Pfosten und entsprechenden Ziel- und Kilometerangaben in Arbeit, sodass sich auch Ortsunkundige im Wald noch besser orientieren können und nicht vom Weg abkommen. (svw) Fotos: VG Kirchen