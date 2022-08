Veröffentlicht am 13. August 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Komplettentwendung eines Pkw in Altenkirchen

Am frühen Freitagmorgen, 12. August 2022, wurde von dem Firmengelände eines Autohauses in der Kölner Straße in Altenkirchen ein schwarzer Jeep Grand Cherokee entwendet. Die Täter flüchteten anschließend mit dem Fahrzeug in Richtung Siegburg. Im Tatzeitraum zwischen 02:00 und 03:00 Uhr war die Bundesstraße 8 noch verhältnismäßig gut befahren. Die Polizei Altenkirchen bittet nun mögliche Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 02681 9460 oder per E-Mail (pialtenkirchen@polizei.rlp.de) zu melden. Quelle: Polizei