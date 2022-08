Veröffentlicht am 14. August 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – AHRTAL – Ein Jahr nach der Flut – Kreisvolkshochschule besucht das Ahrtal – Am Freitag, den 16. September organisiert die Kreisvolkshochschule Altenkirchen eine Tagesfahrt ins Ahrtal unter dem Motto „Ahrweiler – gestern, heute und morgen“.

Ahrweiler gestern – das ist der ehemalige Regierungsbunker im Ahrtal, der im März 2008 seine atombombensicheren Tore als Museum öffnete. Teilbereiche der Anlage stehen seitdem den Besuchern offen, laden Jung und Alt aus aller Welt ein. Für den Träger der Dokumentationsstätte, den Heimatverein „Alt-Ahrweiler“, ist dies Herausforderung und Verantwortung zugleich, denn die Mitarbeiter begleiten auf ihrer circa 90-minütigen Bunker-Führung durch eine unterirdische Welt, die in den Zeiten des kalten Krieges der Geheimhaltung unterlag. Ein etwa 200 Meter langes Teilstück des ehemaligen „Ausweichsitzes der Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist nun für die Öffentlichkeit zugänglich – und das bei einer konstanten Temperatur von 12 Grad in der Anlage.

Ahrweiler heute – das sind die Spuren der verheerenden Flut im Juli 2021. Sie richtete im Ahrtal große Zerstörungen an. Bunte Blumen, grüne Wiesen und geschmückte Schaufenster – all das fehlt aufgrund der verheerenden Flutkatastrophe leider im Moment noch an vielen Stellen in Ahrweiler. Tristes Grau und die Geräusche von Baumaschinen bestimmen aktuell die Lage. Begleitet einem Gästeführer auf dem Rundgang „Ahrweiler im Wiederaufbau“ erhalten die Teilnehmenden nachmittags einen Eindruck von den Schäden – über ein Jahr nach der Flut – und erfahren mehr darüber, wie der Wiederaufbau auch Dank der unermüdlichen Arbeit vieler helfender Hände voranschreitet: Ahrweiler morgen.

Abfahrtsorte sind in Betzdorf, Wissen und Altenkirchen geplant. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 € bei 25 zahlenden Teilnehmenden und beinhaltet die Fahrt mit einem Reisebus, den Eintritt sowie die Führungen. Die Rückfahrt ist am späten Nachmittag vorgesehen. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter 02681-812212 entgegen.