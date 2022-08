Veröffentlicht am 13. August 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Schlemmermarkt dient auch als Samentauschbörse – Deichuferpromenade ist wieder Treffpunkt für Genießer

Der beliebte Schlemmermarkt hat in den Monaten Juni und Juli an die Deichuferpromenade ausweichen müssen. Der neue Platz, ursprünglich als dessen Veranstaltungsort geplant und bislang aufgrund der Bauarbeiten am Deich nicht genutzt, erwies sich als der perfekte Ort für das fröhliche Geschehen am Feierabend. Noch laufende Arbeiten beeinflussten den kleinen Markt nicht, daher wird er am Donnerstag, 18. August, zum vorletzten Mal für dieses Jahr wieder am Rheinufer zelebriert.

Um der großen Resonanz bei den beiden Veranstaltungen im Juni und Juli Rechnung zu tragen, hat sich das Team des Netzwerks Innenstadt gemeinsam mit dem Stadtmarketing für eine Verlängerung bis 21 Uhr entschieden. Wie immer stehen das Zusammenkommen und das gegenseitige Kennenlernen im Mittelpunkt: An der langen Tafel trifft man alte Freunde und neue Bekannte. Das macht den Schlemmermarkt nach wie vor auch für Gäste, die allein kommen, zu einem beliebten Treffpunkt.

Zum ersten Schlemmermarkt hatte die Stadtbibliothek gemeinsam mit dem Amt für Stadtmarketing eine Samentauschbörse in Leben gerufen. Seitdem werden in der Stadtbibliothek Pflanzensamen aller Arten getauscht, um Neuwied zum Aufblühen zu bringen. Ob für den Schrebergarten oder das Fensterbrett, alle Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner sind eingeladen, eigene Blumen-, Kräuter- oder Gemüse-Samen mitzubringen und natürlich auch neue abzuholen. Dazu steht am 18. August der „Tauschtisch“ wieder beim Schlemmermarkt am Deich bereit. Ansonsten ist er in der StadtBibliothek im Historischen Rathaus zu finden und kann zu deren Öffnungszeiten genutzt werden. Wie aus berufenem Mund zu hören ist, können zurzeit wohl besonders gut Tomatensamen getauscht werden, da diese Pflanze ihre Reifezeit erreicht hat.