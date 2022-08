Veröffentlicht am 13. August 2022 von wwa

WISSEN – Kevin Zimmermann vom Wissener SV im Heimweltcup-Finale bärenstark und mit Bronze belohnt!

Auf der Olympiaschießanlage von 1972 in München-Hochbrück fand der Heimweltcup der Sportschützen mit Handicap statt. Mit dabei war auch Kevin Zimmermann vom Wissener SV. Zimmermann startete zunächst im Einzelwettbewerb mit dem Luftgewehr. In seinem ersten internationalen Wettkampf nach drei Jahren Pause belegte er Platz 12. Drei Tage später startete er zusammen mit der Gold- und Silbermedaillengewinnerin von Tokio Natascha Hiltrop im Mixed Team Wettkampf ebenfalls mit dem Luftgewehr. Hier gilt es zunächst 30 Schuss in einer Zeit von 30 Minuten zu absolvieren. Die Plätze 1 und 2 bestreiten anschließend das Finale um Gold und die Plätze 3 und 4 das Finale um Bronze. Das deutsche Team belegte im Vorkampf den dritten Platz und zog somit in das Bronzefinale ein.

Hier hieß der Gegner Polen. In diesem Finale werden Einzelschüsse innerhalb von 50 Sekunden abgegeben. Die beiden Ergebnisse des Teams werden addiert. Das Team mit dem höchsten Ringwert bekommt zwei Punkte. Wer zuerst 16 Punkte hat, hat das Finale gewonnen. Den Wettkampf konnte das deutsche Team mit 16:6 recht deutlich gewinnen und wurde mit der Bronzemedaille belohnt. Der Schützenkreis 13.1 Altenkirchen (Ww) e. V. gratulierte Natascha und Kevin herzlich!