Veröffentlicht am 14. August 2022 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Geänderte Verkehrsführung während der Niederfischbacher Kirmes

Während der Kirmes in Niederfischbach wird in der Zeit vom 20. bis 23. August aufgrund der Baumaßnahme K 93 (Konrad-Adenauer-Straße) die Verkehrsführung im Bereich Fischbacher Straße und Mühlenhardtstraße geändert. Hier wird für den genannten Zeitraum eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Ortsmitte bzw. Schulwäldchen eingerichtet, da mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und Verlagern des Verkehrs auf die Nebenstraßen zu rechnen ist.

Die Sperrung des Veranstaltungsraumes bleibt wie in den Vorjahren bestehen. Die Müllabfuhr erfolgt regulär am Abfuhrtag (Dienstag). Trotz Sperrung wird die Abfuhr in der Konrad-Adenauer-Straße gewährleistet. Die umherliegenden Straßen, die von der Sperrung betroffen sind und deren Restfahrbahnbreite für die Müllabfuhr nicht ausreichend ist, müssen die Müllgefäße entsprechend außerhalb bereitstellen.

Die Umleitung des Busverkehrs erfolgt ab Donnerstag, den 18. August 2022 (Betriebsbeginn) bis Mittwoch, den 24. August (12:00 Uhr), wobei die Buswende am Gemeindebüro und die Aral-Tankstelle als Ersatzhaltestellen angefahren werden. Die örtliche Ordnungsbehörde bittet um Beachtung.