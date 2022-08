Veröffentlicht am 12. August 2022 von wwa

A K T U E L L – WISSEN – Flächenbrand in Wisserhof – mehrere Waldbrände in der VG Hamm

Die Freiwillige Feuerwehr Wissen war schon wieder gefragt. Freitagmittag, 12. August 2022, um 10.30 Uhr hatte eine Wiesen- und Buschwerkparzelle auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Anwesens in Wisserhof an der Morsbacher Straße Feuer gefangen. Betroffen war auch ein Bienenhaus, das restlos ausbrannte. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen auf die Straßenböschung verhindern. Nicht jedoch, dass überall aufgeschreckte Bienen herumflogen. Im Einsatz unter der Leitung von Zugführer Christian Rüth waren 40 Kräfte aus Wissen. Dazu ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Morsbach, der Wissener Rettungswagen und die Polizei. Aktuell brennen in der Verbandsgemeinde Hamm einige Wälder. Die Feuerwehren der Region sind im Einsatz. (bt) Fotos: Bernhard Theis