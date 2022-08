Veröffentlicht am 12. August 2022 von wwa

REGION – Online-Vortrag – „Hilfe! Mein Konto ist gesperrt! – Alles rund ums Pfändungsschutzkonto“

Was ist passiert? Was bedeutet ein Pfändungsschutzkonto? Wie richtet man es ein? Was ist dabei zu beachten? Wie bekommt man eine Bescheinigung für einen höheren Pfändungsfreibetrag, weil weitere Angehörige im Haushalt finanziell zu versorgen sind?… Solchen Fragen geht die Online-Veranstaltung der Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes im Evangelischen Kirchenkreis Wied am Dienstag, 13. September 2022 um 18.00 Uhr nach. Anmeldung bis spätestens 12. September 2022 per E-Mail: krokowski@diakonie-neuwied.de. Die Einladung wird per Zoom Link verschickt.