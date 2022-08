Veröffentlicht am 12. August 2022 von wwa

NEITERSEN – Backesfest und Spielplatzeinweihung in Neitersen – Schneeweißchen und Rosenrot unterhalten die Gäste

Am Sonntag, 21. August 2022 ist in Neitersen was los! Der neue Spielplatz in der Gartenstraße wird um 11.00 Uhr durch den Verbandsgemeindebürgermeister Fred Jüngerich und Ortsbürgermeister Horst Klein im Beisein des Ortsgemeinderates offiziell eingeweiht. Dieser neue Spielplatz wurde in sechsmonatiger Bauzeit genau gegenüber der bisherigen Anlage errichtet. Die Ortsgemeinde hat dafür insgesamt 110.000 Euro in die Hand genommen. Zur Einweihung des neuen Platzes sind auch alle Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde herzlich eingeladen.

Nach diesem kleinen Festakt beginnt ein paar Häuser weiter, in der Gartenstraße 22, ein Backesfest. Diese Veranstaltung sollte ursprünglich im Juni stattfinden, musste aber auf den 21. August verschoben werden. Der alte Backes im Hof von Marina Pelz und Monika Frenzer ist über 100 Jahre alt. Er wird natürlich an diesem Sonntag wieder angeheizt und es gibt frisches Brot zum Mitnehmen. Als fachkundiges „Backespersonal“ konnten wieder die Bäckermeister Kölschbach aus Flammersfeld und Rott gewonnen werden.

Die örtlichen Vereine und die Ortsgemeinde haben rund um den Backes ein interessantes Rahmenprogramm organisiert. So tritt ab 14.00 Uhr das bekannte Akkordeon-Duo „Schneeweißchen und Rosenrot“ in Neitersen auf (siehe beigefügtes Foto) und wird die Gäste ca. zwei Stunden unterhalten. Ferner werden der Männerchor ALFONE und der Frauenchor Mehren einige Lieder zu Gehör bringen. Eine Premiere ist ein gemeinsamer Auftritt des Frauenchores mit dem Bienchenchor des Kindergartens.

Im Hof des alten Fachwerkhauses sind einige Verkaufsstände aufgebaut. Die Jugendorganisation KiJuNei hat spannende Spiele für die Kinder vorbereitet. Eine Traktorenausstellung mit historischen Fahrzeugen wird sicher die Technikinteressierten begeistern.

Es besteht die Möglichkeit mit einer Kutsche Rundfahrten durch die Gemeinde zu machen. Auch die Modellfluggruppe Neitersen wird einige schöne und imposante Flugmodelle ausstellen. Der DJ Sebastian ist über den ganzen Tag für die musikalische Unterhaltung der Gäste zuständig. Für das leibliche Wohl sorgen Marina und Monika mit tatkräftiger Unterstützung der örtlichen Vereine. Die Organisatoren hoffen auf schönes Wetter und zahlreiche Gäste.