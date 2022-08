Veröffentlicht am 10. August 2022 von wwa

ALSDORF – Waldbrand in der Gemarkung Arsberg bei Aldorf

Am Dienstagabend.09 August 2022, um kurz nach 21 Uhr wurden die Feuerwehren Alsdorf und Betzdorf zu einem Waldbrand in der Gemarkung Arsberg, oberhalb der Alsdorfer Grillhütte alarmiert. Schon auf der Anfahrt, die „auf Sicht“ erfolgen konnte, wurde die Feuerwehr Scheuerfeld hinzu alarmiert. Bedingt durch die exponierte Lage der Einsatzstelle gingen für den Einsatz eine Vielzahl an Notrufen bei der Integrierten Leitstelle in Montabaur ein.

Vor Ort wurde ein ausgedehnter Brand von Waldboden und Bäumen festgestellt, der sich rasch ausbreitete. Durch den Einsatzleiter Niclas Brato (Wehrführer des Löschzuges Betzdorf) wurde die Einsatzstelle zügig in drei Abschnitte eingeteilt. Die beiden Bereiche für die Brandbekämpfung wurden durch Hauptbrandmeister Oliver Pfeifer und Markus Beichler (stv. Wehrleiter) und der Abschnitt Wasserversorgung durch Hauptbrandmeister Josef Kipping geführt.

Zeitnah kam es zu umfangreichen Nachalarmierungen, so dass neben den bereits genannten Einheiten noch die Wehren aus Dauersberg, Elkenroth, Kausen, die Drohneneinheit aus Rosenheim, Steinebach und Wallmenroth aus der VG Betzdorf-Gebhardshain sowie Sonderfahrzeuge und Komponenten aus den VG Kirchen, Wissen und Hamm zur Einsatzstelle beordert wurden. Unterstützung fanden die eingesetzten Kräfte auch dieses Mal wieder bei einigen Landwirten, die den Nachschub von Löschwasser mit entsprechender Tankanhänger sicherstellten. In der Summe waren somit rund 150 Einsatzkräfte vor Ort.

Als wieder einmal wichtiges Hilfsmittel stellte sich die bei der Rosenheimer Feuerwehr stationierte Drohne dar, so dass die Brandstelle ständig beobachtet und die Löschtrupps mit der Wärmebildkamera zu den Glutnestern koordiniert werden konnten.

Im Einsatz waren weiterhin die DRK Ortsvereine Betzdorf zum Eigenschutz der eingesetzten Kräfte und Herdorf zwecks Verpflegung. Vor Ort machten sich in der Nacht der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Florian Jendrock, der Ortsbürgermeister von Alsdorf, Rudolf Staudt, sowie der erste Beigeordnete der VG Betzdorf-Gebhardshain, Joachim Brenner, ein Bild von der Lage.

Am Mittwochmorgen, 10. August 2022, befanden sich nochmals 30 Feuerwehrangehörige vor Ort, um Nachlösch- und Aufräumarbeiten durchzuführen. (mab) Fotos: FFW VG Betzdorf-Gebhardshain