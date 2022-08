Veröffentlicht am 9. August 2022 von wwa

KOBLENZ – Verkehrsunfall auf der BAB 48 – Eine Person im Fahrzeug eingeklemmt

Dienstagmittag, 09. August 2022, gegen 13:45 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 48 Fahrtrichtung Trier zwischen der Ausfahrt Koblenz-Nord und dem Autobahnkreuz Koblenz zu einem Alleinunfall. Die 45-jähriger PKW-Fahrerin kam nach einem Überholvorgang vom linken Fahrstreifen in Richtung des Grünstreifens von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und überschlug sich mehrfach. Der PKW kam auf dem Fahrzeugdach im Grünstreifen zum Stillstand. Die Fahrerin konnte nicht eigenständig aus dem Fahrzeug gelangen und wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Die Fahrzeuginsassin wurde durch den Aufprall verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Räumung und Sperrung der Verkehrsunfallstelle musste die Bundesautobahn 48 in diesem Teilbereich für circa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Durch die Sperrung baute sich ein Stau von circa fünf bis zehn Kilometer auf. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Quelle: Polizei