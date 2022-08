Veröffentlicht am 10. August 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Landfrauen fahren zu Panarbora

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen laden ein zu einer Fahrt am 2. September 2022 zum Baumwipfelpfad Panarbora bei Waldbröl. Auf dem fast zwei Kilometer langen, barrierefreien Pfad lernt man den Wald aus einer ganz anderen Perspektive kennen. Vom 40 Meter hohen Aussichtsturm hat man eine wunderbare Aussicht auf das Bergische Land. Anmeldung bis zum 20. August 2022 bei Anka Seelbach Tel.: 02681-3788 oder per Mail an Landfrauen.ak@web.de