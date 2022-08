Veröffentlicht am 9. August 2022 von wwa

FRIEDEWALD – Schnupperstunde Gymnastik beim DRK in Friedewald

Die DRK-Gymnastikgruppe in Friedwald lädt alle Interessierte ab 50 plus zu einem Schnuppernachmittag in die Gymnastikstunde ein. Am 07. September, von 14.00 bis 15.30 Uhr bietet Annegret Stötzel mit den Teilnehmern ihrer Gruppe eine ganz besondere Stunde an. Neben Gymnastik werden alle erwartungsvollen Teilnehmer zu Gesprächen, einer Tasse Kaffee und ein Stückchen Kuchen in die Turnhalle in Friedwald eingeladen.

Die Gruppe wurde vor über 20 Jahren gegründet. Damals unter dem Motto „wer rastet der rostet“. Nur wer aktiv etwas für seine Muskeln und Gelenke tut, kann diese auch bis ins hohe Alter erhalten. Eine gute Gelegenheit, mit Gleichgesinnten in geselliger Runde etwas für seine Gesundheit zu tun. Die DRK-Bewegungsprogramme sind auch für sportlich ungeübte und Bewegungseingeschränkte Menschen geeignet. Die DRK-Gruppe freut sich sehr über Zuwachs, die einmal wöchentlich kommen würden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich einfach vorbeikommen und für eineinhalb Stunden ganz unverbindlich „Schnuppern“.