Veröffentlicht am 9. August 2022 von wwa

KOBLENZ – Zeugen nach Motorradunfall in Koblenz auf der Pfaffendorfer Brücke gesucht

In den frühen Morgenstunden kam es am Montag, 08. August 2022, gegen 09:00 Uhr auf der Pfaffendorfer Brücke stadteinwärts zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Krades. Der Motorradfahrer wechselte die befahrene Spur, geriet dabei aus dem Gleichgewicht und stürzte. Er verletzte sich schwer und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Da der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizeiinspektion Koblenz 1 nach Zeugen. Die werden gebeten, sich unter 0261/103-2510 oder PIKoblenz1@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei