Veröffentlicht am 8. August 2022 von wwa

WISSEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der Galgenbergstraße – Rollerfahrerin schwer verletzt

Montagvormittag, 08. August 2022, gegen 10:30 Uhr befuhr ein 17-jähriger Führer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine die Galgenbergstraße von Neuhöfchen kommend in Richtung Wissen. Eine 17-jährige Roller-Fahrerin fuhr im Gegenverkehr. Als sich beide Fahrzeuge näherten bremste der Traktorfahrer stark ab, konnte allerdings eine Frontalkollision mit dem Zweirad nicht mehr verhindern. Der Roller mit Fahrerin wurde zwischen Motorblock und Reifen der Zugmaschine eingeklemmt. Die junge Fahrerin wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Quelle: Polizei – Foto: Bernhard Theis