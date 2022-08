A K T U E L L – WISSEN – Schwerer Verkehrsunfall zwischen Traktor und Motorroller – Fahrerin schwer verletzt

Veröffentlicht am 8. August 2022 von wwa

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Traktor und Motorroller – Fahrerin schwer verletzt

Montagvormittag, 08. August 2022, gegen 10.21 wurde von der Leitstelle Montabaur der Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Wissen ausgelöst: Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf einem landwirtschaftlichen Weg zwischen K 66 und K 65 unweit von Hof Holpe am Holperbach. Dort war eine junge Frau mit ihrem Roller frontal mit einem Traktor kollidiert. Dabei wurde sie zwischen Motor und Vorderreifen eingeklemmt. Befreit werden konnte sie durch das Entfernen von verschiedenen Kunststoffteilen. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren Katzwinkel und Hamm mit insgesamt 40 Kräften unter der Leitung von Stefan Deipenbrock. Dazu sechs Kräfte der Rettungswache Wissen mit ihrem NEF, der Rettungswagen Oberberg, zwei First Responder des DRK-Ortsvereins Wissen und ein Streifenwagen aus Betzdorf. Die Roller-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Siegener Rettungshubschrauber Christoph 25 in eine Klinik nach Koblenz geflogen. (bt) Fotos: Bernhard Theis