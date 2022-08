Veröffentlicht am 8. August 2022 von wwa

LINZ am Rhein – Familienausflug zur Polizei endet mit zwei Strafverfahren – Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein amtsbekannter 27-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Linz erschien am Samstagabend, 06. August 2022, in Begleitung seiner ebenfalls amtsbekannten Mutter bei der Polizeiinspektion Linz. Seine Beweggründe waren nicht näher verifizierbar. Da sich der Mann gegenüber den Kollegen nicht gebührend verhielt, wurde ihm ein Platzverweis für das Gelände der Polizeiinspektion erteilt. Dem Platzverweis kam er nach der Androhung von unmittelbarem Zwang nach. Wenige Minuten später wurde er zufällig durch eine Streifenwagenbesatzung in der Nähe der Polizeiinspektion als Fahrzeugführer eines Kraftfahrzeuges festgestellt. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnisklasse. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eröffnet. Weiterhin wurde ein Ermittlungsverfahren gegen seinen ebenfalls amtsbekannten 30-jährigen Bruder wegen des Zulassens des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Bruder ist Halter des Tatfahrzeugs. Quelle: Polizei