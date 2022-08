Veröffentlicht am 8. August 2022 von wwa

LINZ am Rhein – Familienstreit – Körperverletzung – Beleidigung in Linz am Rhein

Eine 50-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Unkel erschien am Sonntagabend, 07. August 2022, bei der Polizeiinspektion in Linz und erstattete Strafanzeige gegen ihren Sohn. Der 27-Jährige beschuldigt seine Mutter, ein Liebesabenteuer zu einem unbekannten Mann zu unterhalten. Der Ehemann befindet sich derzeit aus beruflichen Gründen im Ausland. Aufgrund der vermuteten Affäre kam es zum Streit zwischen Mutter und Sohn. Der Sohn beleidigte und schubste seine Mutter und nahm zudem den Wohnungsschlüssel an sich. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Der Sohn verweigerte seiner Mutter in der Folge den Zutritt zu den Räumen des Einfamilienhauses, weshalb sie sich zur Anzeigenerstattung entschied. Es konnte zunächst eine räumliche Trennung der Streitparteien gewährleistet werden. Gegen den Sohn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet. Ehebruch wird im Übrigen seit einer Strafrechtsreform von 1969 nicht mehr strafrechtlich sanktioniert. Quelle: Polizei