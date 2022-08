Veröffentlicht am 8. August 2022 von wwa

FLAMMERSFELD – „Mein Kind isst kein Fleisch mehr – und nun?“ – Volkshochschule Flammersfeld bietet Webseminar zu nachhaltiger Ernährung an

Vor allem in den heutigen Zeiten, die von Klimakatastrophen und Ressourcenknappheit geprägt sind, ist das Thema „Nachhaltigkeit“ essentiell. Die Volkshochschule der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld greift diesen Schwerpunkt auf und bietet im September ein Webseminar zur „Nachhaltigen Ernährung“ an. Ein nachhaltiger Ernährungsstil erzeugt möglichst positive gesundheitliche, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen. Was wir essen und wo beziehungsweise wie wir Lebensmittel einkaufen, lagern und zubereiten, hat einen direkten Einfluss auf unsere Gesundheit, das Klima, die Umwelt, den Wasser- und Landverbrauch und nicht zuletzt auf die Tiere in der weitgehend industrialisierten Landwirtschaft.

Viele junge Menschen ändern ihre Lebensgewohnheiten, entscheiden sich bewusst für eine nachhaltige Lebensweise und inspirieren damit nicht nur ihre Altersgenossen, sondern oftmals auch die älteren Generationen. In ihrem Vortrag stellt die Dipl. Oecotrophologin Jutta Spiering Wilfert alltagstaugliche Tipps vor, wie der Speiseplan gesund und klimafreundlich aussehen könnte.

Zentrale Themen des Webinars sind:

Nachhaltige Ernährung

Fleisch und Fleischalternativen

Heimische Superfoods

Vermeidung von Lebensmittelabfällen

Sichtbare und unsichtbare Kosten von Lebensmitteln

Das Seminar findet am Dienstag, 27. September 2022, online von 18 bis 20 Uhr über die Plattform Jitsi Meet statt. Diese Plattform ist auch über das Smartphone nutzbar und bedarf keiner zusätzlichen Registrierung/Anmeldung.

Anmeldungen bei Julia Gahlmann; Telefon: 02681 85-196; E-Mail: vhs@vg-ak-ff.de. Weitere Informationen und spannende Kurse finden Sie auf der Homepage der Volkshochschule Flammersfeld unter https://vhs.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/kursangebot/