Veröffentlicht am 7. August 2022 von wwa

GEBHARDSHAIN – Diebstahl eines Mofa-Rollers in Gebhardshain

In der Zeit zwischen Samstagabend, 06. August 2022, 23:55 Uhr und Sonntagmorgen, 07. August 2022, 00:33 Uhr kam es in der Kirchstraße in Gebhardshain zu einem Diebstahl eines weißen Mofa-Rollers der Marke GT Union mit dem Kennzeichen 560NDH. Der verschlossene Roller wurde durch unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Am Vortag kam es an der Örtlichkeit bereits zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ob es einen Zusammenhang gibt, wird noch ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf, Tel.: 02741-9260, zu melden. Quelle: Polizei