Veröffentlicht am 7. August 2022 von wwa

GEBHARDSHAIN – Sachbeschädigung an PKW in Gebhardshain

In der Zeit zwischen Freitagabend, 05. August 2022, 19:00 Uhr und Samstagnachmittag, 06. August 2022, 17:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Renault Twingo in der Kirchstraße in Gebhardshain. An dem PKW wurde der rechte Außenspiegel beschädigt, das Innenglas wurde mutwillig zerstört. An dem Spiegelglas konnten Fingerabdrücke gesichert werden. Die Auswertung der Spuren dauert noch an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf, 02741-9260, zu melden. Quelle: Polizei