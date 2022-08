Veröffentlicht am 7. August 2022 von wwa

FLAMMERSFELD – Opelrekord Freunde besuchen Raiffeisenhaus in Flammersfeld

20 Opelrekord A und B mit 40 Personen trafen sich zum Jahrestreffen in Schürdt auf Einladung und Ausrichter von Falk Ostermann und Birthe Ringhoff. Falk Ostermann, erst seit geraumer Zeit in Schürdt und damit im Westerwald beheimatet, hatte das Treffen zum Anlass genommen eine Rundfahrt durch den Westerwald zu planen und durchzuführen. Was liegt es da näher als diese Westerwaldrundfahrt in Flammersfeld zu beginnen. Von Schürdt aus ging es am führen Samstagmorgen über die B 256 in Richtung Flammersfeld. Ortseingang bog die Oldtimerkolonne nach rechts ab und besuchte die Lebenshilfe. Über die Rheinstraße (B 256) ging es bis in die Ortsmitte, um dort nach links auf den Parkplatz des Bürgerhauses abzubiegen. Rund um das Bürgerhaus postierten sich die Veteranen und wurden von allen Seiten bestaunt. Wenige Schritte weiter, nur getrennt durch einen Zaun, wartete bereits eine Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld um den Gästen, die sogar aus der Schweiz angereist waren, etwas über die Geschichte Raiffeisens und sein Wirken in Flammersfeld mitzuteilen. Ein Rundgang durch das ehemalige Bürgermeisterhaus rundete die Geschichte in Flammersfeld ab, bevor es weiter auf die 110 Kilometer lange Strecke ging. Fotos: Ariane Isele