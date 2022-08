Veröffentlicht am 7. August 2022 von wwa

DICKENDORF – Garagenbrand in Dickendorf

Zum Brand einer Garage wurde der Löschzug Kausen der VG-Feuerwehr Betzdorf-Gebhardshain am Sonntagvormittag, 07. August 2022, um kurz nach 10 Uhr alarmiert. Die zügig ausgerückten Einsatzkräfte stellten vor Ort einen fortgeschrittenen Brand in einer Garage fest. Da die Garage in ein Wohnhaus integriert ist, drohte der Brand auf das restliche Gebäude überzugreifen.

Daraufhin wurde umgehend die Alarmstufe erhöht, was zur Folge hatte, dass weitere Löschfahrzeuge aus den Einheiten Elkenroth und Steinebach, sowie die Drehleiter-Komponente der Feuerwehr Betzdorf zur Einsatzstelle disponiert wurden.

Durch den gezielten Einsatz und die gute Zusammenarbeit der eingesetzten Kräfte konnte der Brand auf die Garage begrenzt und somit größerer Schaden verhindert werden. Neben den 40 angerückten Feuerwehrangehörigen und die Besatzung der Feuerwehreinsatzzentrale in Betzdorf, waren das DRK inklusiv dem Ortsverein Elkenroth und die Polizei im Einsatz, der gegen 12:30 Uhr beendet wurde.

Sowohl zur Brandursache als auch zu verletzten Personen konnte seitens der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden. Einsatzleiter war der Wehrführer der Feuerwehr Kausen, Thomas Schuhen. Quelle und Fotos: VG Feuerwehr Betzdorf- Gebhardshain