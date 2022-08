Wohnhausbrand in Engers – Feuerwehrmann rettet Bewohner vor Eintreffen der Kollegen

Veröffentlicht am 7. August 2022 von wwa

NEUWIED-ENGERS – Wohnhausbrand in Engers – 30 Menschen in Engers evakuiert – Feuerwehrmann rettet Bewohner vor Eintreffen der Kollegen

Mehrere Löschzüge der Feuerwehr der Stadt Neuwied eilten in der Nacht zum Sonntag, 7. August 2022, in den Stadtteil Engers. Dort gab es um 3.27 Uhr Großalarm: Ein Einfamilien-Wohnhaus in Fachwerk-Bauweise stand in der Stefanstraße in Flammen. Noch vor Eintreffen der ersten Feuerwehr-Kräfte half ein junger Engerser Feuerwehrmann den Bewohnern dabei, sich über einen Balkon im ersten Stock aus dem brennenden Haus zu retten. Der schon weit fortgeschrittene Brand hatte begonnen, sich wegen der engen Bebauung in der Altstadt-Lage zunächst auch auf Nachbargebäude auszubreiten, sodass Feuerwehr und Polizei 30 Menschen aus den umliegenden Gebäuden evakuierten.

Unterstützung erhielten die Neuwieder Löschzüge auch aus dem Nachbar-Landkreis Mayen-Koblenz: mit zwei Drehleiter-Fahrzeugen unterstützten sie die Brandbekämpfung von oben, Gefahrstoffzug-Mitglieder halfen bei der Ermittlung, ob durch die starke Rauchentwicklung Gefahr für die Bevölkerung bestand. Hier konnte es Entwarnung geben: Über die Warn-Apps KatWarn und NINA mussten die Menschen der näheren Umgebung lediglich vor der Geruchsbelästigung gewarnt werden. Ein noch weiteres Ausbreiten des Brandes in der engen und alten Bebauung verhinderte die Feuerwehr.

In den Morgenstunden war sie letztlich mit dem Löschen von Glutnestern beschäftigt. Die betroffenen Bewohner bleiben allesamt unverletzt und wurden zunächst provisorisch untergebracht. Das Wohnhaus wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Neuwieds Oberbürgermeister und somit oberster Feuerwehr-Chef bedankte sich vor Ort bei den Einsatzkräften: „Das schnelle und reibungslose Zusammenwirken hat hier noch größeren Schaden verhindert. Hier wurden wieder einmal Umsicht und Professionalität von allen bewiesen. Das ist höchste Ehren wert.“

Außerdem waren im Einsatz, Kräfte des Technischen Hilfswerkes (THW), um Nachlösch- und Sicherungsarbeiten zu unterstützen, und Kräfte des Rettungsdienstes. Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Landkreises Neuwied, Holger Kurz, machte sich vor Ort ein Bild von der Lage. (fh) Foto: Presseteam Feuerwehr Neuwied (ag) und Foto: fh

Foto: Das betroffene Wohnhaus im Engerser Stadtkern wurde völlig zerstört – es stand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in hellen Flammen.