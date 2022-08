Veröffentlicht am 6. August 2022 von wwa

MAINZ – Sprachliche Entwicklung muss weiter gefördert werden – Bildungspolitischer Sprecher Helge Schwab fordert landesweite Kita-Förderprogramme in Nachfolge des eingestellten Bundesprogramms „Sprach-Kitas“

Während das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ eingestellt wird, setzt sich die FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion für ein flächendeckendes Kita-Förderprogramm ein, um Entwicklungsrückstände abzubauen.

Die sprachliche Entwicklung ist besonders wichtig für den Bildungsverlauf, die Chancengerechtigkeit und eine gute Integration. Immer mehr Kinder weisen Lernrückstände in diesem Bereich auf – schon vor Corona war das zu beobachten. Diese Entwicklungsrückstände wurden pandemiebedingt sogar verschlimmert, da soziale Kontakte, aber auch der Austausch von Mimik und Gestik fast vollständig wegfielen. Mit großem Unverständnis hat die FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion daher zur Kenntnis genommen, dass das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ zum Jahresende eingestellt wird. Im Rahmen des Programms erhielten 261 von mehr als 2600 rheinland-pfälzischen Kitas finanzielle Unterstützung für Fachpersonal. Ein Wegfallen des Programms „Sprach-Kitas“ – besonders in Anbetracht der Pandemie und ihrer Folgen – wird dem Stellenwert der Sprachförderung daher nicht gerecht.

„Das Bundesprogramm sollte wie versprochen verstetigt werden. Wobei nicht nur den ausgewählten Sprach-Kitas diese besondere Entwicklungsaufgabe zukommt, sondern allen Kitas“, kommentiert der bildungspolitische Sprecher der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion, Helge Schwab, die aktuelle Situation um das auslaufende Bundesprogramm. „Es braucht in allen Kitas Fachpersonal für die Sprachförderung – nur so kann man ungleichen sprachlichen Startbedingungen frühzeitig begegnen.“

Chancengerechtigkeit durch gute Startbedingungen: Das gilt allgemeinhin für alle Entwicklungsbereiche in der frühkindlichen Bildung. Zuletzt zeigte sich bei Schuleingangsuntersuchungen, dass sich die Defizite bei der Einschulung durch den monatelangen Lockdown und den eingeschränkten Kita-Betrieb noch weiter verstärkt haben. Die sprachliche Bildung, Persönlichkeitsentwicklung, Sozialkompetenz und die Bewegung unserer Jüngsten sind stark davon betroffen. Aus diesem Grund fordert die FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion – analog zu dem Landeskonzept CHANCEN@rlp.de für Schulen – ein umfassendes Aufholprogramm für Kitas: „Wir plädieren unbedingt dafür, dass die Landesregierung ein eigenes flächendeckendes Programm auflegt, das allen Kita-Kindern in Rheinland-Pfalz die Chance ermöglicht, Entwicklungsrückstände aufzuholen. Was wir hier versäumen, wird die Bildungsbiografien der Kinder nachhaltig beeinflussen und uns alle langfristig vor deutlich größere Probleme stellen“, sorgt sich Helge Schwab. „Mit einem entsprechenden Entschließungsantrag wollten wir bereits in den Beratungen des Haushalts 2022 dieses wichtige Kita-Förderprogramm anstoßen.“ Die Ampelfraktionen lehnten jedoch ab. „Dass dem nicht nachgekommen wurde, hielten wir schon damals für einen großen Fehler“, kritisiert der bildungspolitische Sprecher der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion. „Noch wird Politik im Bereich der frühkindlichen Bildung zu kurzsichtig gedacht, aber wir bleiben dran.“