Veröffentlicht am 6. August 2022 von wwa

WEHBACH – Auf dem Wehbacher Dorfplatz kann jetzt auch Boule gespielt werden – Spielplatz auf dem Buchenhof bekommt neue Spielgeräte

In Wehbach konnten jetzt Ortsvorsteher Uli Haas und Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen das neue Boulespielfeld in Augenschein nehmen. Bereits im vergangenen Jahr war auf Initiative des Wehbacher Ortsbeirates die Spielfläche auf dem Dorfplatz entstanden. Jana Baldus von der Verbandsgemeindeverwaltung übernahm die Gestaltung der Spielregeln, die am Rand des Spielfeldes auf einem Schild nachzulesen sind. Rund 3.200 Euro hat die Stadt in die Spielfläche investiert.

Ortsvorsteher Haas hofft, dass möglichst viele Wehbacherinnen und Wehbacher in der kommenden Zeit die Fläche zum Spielen nutzen: „Hier am Dorfplatz ist für Groß und Klein in den vergangenen Jahren viel entstanden. Neben dem Spielplatz und dem Bolzplatz gibt es nunmehr eine Boulespielfläche für die Älteren.“

In dem Zusammenhang weist Stadtbürgermeister Hundhausen darauf hin, dass auch der Spielplatz auf dem Buchenhof bald überarbeitet wird. Zwischenzeitlich hat der Stadtrat einen Auftrag über die Anschaffung neuer Spielgeräte für insgesamt 22.000 Euro vergeben.

Foto: Jana Baldus (VG Kirchen), Ortsvorsteher Uli Haas und Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen (von links) vor dem neuen Boulespielfeld auf dem Wehbacher Dorfplatz.