Veröffentlicht am 6. August 2022 von wwa

REGION – Verbandsgemeinden Kirchen, Daaden-Herdorf, Hamm, Wissen und die Ortsgemeinden im Gebhardshainer Land – Über 8.000 Haushalte haben bereits Interesse an einem Glasfaseranschluss bekundet

Es zählt zu den größten Infrastrukturprojekten im Landkreis Altenkirchen und entscheidet maßgeblich über die Attraktivität der Region als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Gemeint ist der geplante Glasfaserausbau (Highspeed-Internet) der Deutschen Glasfaser. Interesse ist vorhanden, denn bisher haben sich schon über 8.000 Haushalte unter www.glasfaser-ak.de/interessenbekundung registriert. Dies entspricht einer durchschnittlichen Quote von 25 Prozent. Geht man ins Detail und schaut sich die Verteilung auf Orts- bzw. Stadtebene an, ergibt sich ein differenziertes Bild.

Acht der insgesamt 38 möglichen Ausbaukommunen haben die vorgegebene Quote erreicht. Dies sind Friesenhagen (62,75 Prozent), Harbach (48,37 Prozent), Fensdorf (47,37 Prozent), Niederfischbach (39,1 Prozent), Katzwinkel (38,52 Prozent), Steineroth (35,18 Prozent), Kausen (34,69 Prozent) und Bruchertseifen (34,36 Prozent), vorausgesetzt, jeder Interessenbekundler schließt später auch tatsächlich einen Vertrag ab. Weitere zehn weisen Rücklaufquoten zwischen 25 Prozent und 30 Prozent auf. Besonderes die Städte sind noch weit davon entfernt, die 33 Prozent Quote zu erreichen. Es fällt auf, dass Haushalte in Kommunen mit geringerer Verdichtung oder/und mit einer schlechten Internetversorgung aktiver am Bekundungsprozess teilnehmen.

Noch bis zum 14. August kann man unverbindlich unter www.glasfaser-ak.de/interessenbekundung seine Interessenbekundung abgeben und dabei seine Stimme einem Verein zuordnen, der im Falle eines Ausbaus davon finanziell profitieren kann.

Der aktuelle Stand –differenziert nach Kommunen- kann unter https://glasfaser-ak.de/interessenbekundung-stand/ abgerufen werden.

Einiges ist also schon erreicht! Das gute Ergebnis reicht leider noch nicht zur Umsetzung des Projekts aus. Es ist wichtig, sich jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen und Interesse zu bekunden, so eine Pressemeldung der am Projekt beteiligten Kommunen.