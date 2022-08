Veröffentlicht am 5. August 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Pkw in Linz am Rhein mit Eiern beworfen

Am Donnerstagmorgen, 04. August 2022, erschien eine Pkw-Besitzerin aus der Friedrich-Ebert-Straße bei der Linzer Polizeiinspektion und zeigte an, dass unbekannte Täter ihren geparkten Pkw mit Eiern beworfen hatten. Es entstand kein Sachschaden am Fahrzeug. Quelle: Polizei