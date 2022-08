Veröffentlicht am 5. August 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Betäubungsmittel in Linz am Rhein aufgefunden

In der Nacht zum Freitag, 05. August 2022, meldeten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn, dass man am Linzer Bahnhof eine Person aufgegriffen habe, die Drogen mit sich führe. Bei der Überprüfung durch die Linzer Polizei fanden die Beamten bei dem 38-jährigen Mann aus Kürten geringe Mengen von Betäubungsmitteln vor. Es erfolgte eine Sicherstellung, gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei