Bürgermeister begrüßte neue Auszubildende in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Veröffentlicht am 5. August 2022 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Viele neue Gesichter bei der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld – Bürgermeister begrüßte neue Auszubildende

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld beschäftigt derzeit rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den beiden Rathäusern in Altenkirchen und Flammersfeld, den 15 kommunalen Kindertagesstätten und weiteren Außenstellen tätig sind.

Am Montag, 1. August 2022, begrüßte Bürgermeister Fred Jüngerich im Rahmen einer kleinen Feierstunde die neuen Auszubildenden der Verbandsgemeinde und wünschte ihnen einen guten Start in ihre Ausbildungszeit: „Ich begrüße Sie ganz herzlich in unserem Haus. Für Sie beginnt nun eine neue, spannende Zeit. Wir freuen uns, Sie auf Ihrem Weg begleiten und Ihnen beim Erlernen Ihrer künftigen Berufe helfen zu können.“

In diesem Jahr konnten gleich 16 Auszubildende in unterschiedlichen Bereichen als neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kollegium begrüßt werden: Die Beamtenanwärter im gehobenen Dienst, Jule Maria Arents, Niklas Graben und Nils Schröder, haben bereits am 1. Juli 2022 ihr duales Studium Bachelor of Arts im Bereich „Verwaltungswirtschaft“ an der „Hochschule für öffentliche Verwaltung“ in Mayen begonnen.

Philipp Alberts und Ana-Lena Zagar starten in ihre Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten und Jeremy Lazar Brandenburger nimmt seine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration bei der Verbandsgemeindeverwaltung auf.

Auch die Außenstellen können sich in diesem Jahr über Nachwuchs freuen. Jannis Benner macht im Hallenbad Altenkirchen eine Ausbildung zur Fachkraft für Bäderbetriebe, während sich Moritz Imhäuser beim Bauhof zum KFZ-Mechatroniker ausbilden lässt.

Die Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde erhalten Verstärkung durch drei Teilzeit-Auszubildende: Heike Börger (Kita Krunkel/Epgert), Daniela Ehrich (Kita Kircheib) und Irina Schmidt (Kita Rott). Zudem absolvieren Rima Hayder (Kita Flammersfeld), Angelika Keplin (Kita Glockenspitze), Anna Kurz (Kita Honneroth), Kristina Markus (Kita Fluterschen) und Lea Udert (Kita Weyerbusch) ab dem 1. August 2022 ihr Berufspraktikum im Rahmen des Bildungsganges für Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten.

Im Rahmen der Feierstunde wurde zudem Jasmin Müller, die in der Kindertagesstätte Rott eine Teilzeitausbildung absolvierte, zu ihrer abgeschlossenen Ausbildung und der Anstellung in der Kindertagesstätte Kircheib beglückwünscht. „Wir freuen uns sehr, Ihnen nach ihrer Ausbildungszeit eine attraktive Stelle bieten zu können“, so Bürgermeister Fred Jüngerich.

Information: Auch aktuell werden mit Ausbildungsbeginn Juli bzw. August 2023 wieder engagierte Nachwuchskräfte gesucht. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld unter: https://www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/gemeinde-politik/rathaus/karriere-beruf/default-02e3da6c07 Fotos: Verbandsgemeindeverwaltung