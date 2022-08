Veröffentlicht am 5. August 2022 von wwa

NEUWIED – Klausurtagung der SPD Neuwied – Stadtmitte/Irlich

Der Vorstand des SPD Ortsvereins Neuwied – Stadtmitte/Irlich traf sich in der Neuwieder Traditionsgaststätte „Vering“ zu einer ganztägigen Jahresklausurtagung. Die Genossinnen und Genossen beschlossen wichtige Weichenstellungen zu den künftigen Schwerpunktthemen der Neuwieder Kommunalpolitik, diskutierten ausführlich über die derzeit in Neuwied anstehenden Maßnahmen und bereiteten die für Herbst anstehende Mitgliederversammlung mit Wahlen vor. Themen waren unter anderem die Neugestaltung des Marktplatzes, die Umgestaltung des Luisenplatzes, die Konzeption für die Gestaltung des Germaniaplatzes sowie Überlegungen zur Deichkrone und der Installation einer Toilettenanlage in den Goetheanlagen. Erste Vorbereitungen und Überlegungen zu den anstehenden Kommunalwahlen wurden in Angriff genommen. Ein motiviertes Team wird in den nächsten Wochen und Monaten zum Wohle der Bürgerschaft viele Vorhaben auf den Weg bringen, verfolgen und in der Umsetzung unterstützen.