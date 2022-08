Veröffentlicht am 5. August 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule bietet neuen Englischkurs für Einsteiger an

„Hello, my name is …“ – Englisch ganz von vorn! Englisch ist die Weltsprache und wird fast überall gesprochen. Auf sanfte Weise und mit Muße lernen die Teilnehmenden in dem Einsteigerkurs in Altenkirchen die Grundlagen der englischen Sprache kennen und üben sie in einfachen Situationen ein. Der Kurs, beginnend am Dienstag, den 16. August beginnt bei Punkt Null und in kleinen Lernschritten werden die Teilnehmenden an die Bewältigung einfacher und typischer Alltagssituationen im Englischen herangeführt. Viele Wiederholungen sorgen dafür, dass das Gelernte sich gut einprägen kann.

Der Einsteigerkurs unter der Leitung von Gambhira Heßling umfasst 12 Termine und findet jeweils dienstags in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro.

Nähere Informationen oder Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681-812212 oder unter kvhs@kreis-ak.de.