4. August 2022

BUCHHOLZ – Diebstahl von Winterreifen in der Gartenstraße in Buchholz

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter in der Gartenstraße in Buchholz vier Michelin (Pilot Alpin 5, 235/60 R 18) Winterreifen auf Alufelgen entwendet. Die Reifen waren im Carport abgestellt. Die Täter nutzten für den Abtransport eine vor Ort befindliche Sackkarre. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei