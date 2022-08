Veröffentlicht am 4. August 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Betäubungsmittel in Bad Hönningen aufgefunden

Bei einer Personenkontrolle am Mittwochabend, 03. August 2022, auf der Rheinwiese in Bad Hönningen fanden Beamte der Linzer Polizeiinspektion bei einem 33- und 41-jährigen Mann aus Bad Hönningen Betäubungsmittel und Joints vor. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt, gegen die Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. Gegen einen der beiden Männer lag ein Haftbefehl vor, er wurde in die JVA Koblenz gebracht. Quelle: Polizei